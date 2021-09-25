После рекострукции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4

После реконструкции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4.

Сообщается, что теперь это современный пригородный вокзал с пассажирским терминалом и крытым переходом, а также лифтами и эскалаторами.

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