25 августа, 11:30

Транспорт

Московский каршеринг отметил 10-летний юбилей

Московский каршеринг отмечает 10-летний юбилей, за это время было совершено 360 миллионов поездок. За 10 лет выросло количество пользователей и увеличился автопарк, при этом сервис продолжает постоянно развиваться.

На сегодняшний день в сервисе доступно более 7 тысяч автомобилей. В 2025 году появилась возможность совершать поездки из города в город и открывать автомобиль с помощью Bluetooth-ключа. С 1 сентября пользователи каршеринга начнут проходить единую верификацию.

Как менялся каршеринг в столице – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Налетова

