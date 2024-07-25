Станция Царицыно МЦД-2 станет московским городским вокзалом

Станцию Царицыно МЦД-2 изменят: она станет московским городским вокзалом. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Эта платформа логистически выгодна для пассажиров второго диаметра: там делают первую пересадку на метро по пути из Московской области со стороны Подольска. Также туда приезжают те, кто хочет посетить музей-заповедник "Царицыно".

Какие новые пересадки появятся на этой платформе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.