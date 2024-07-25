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25 июля, 11:15

Транспорт

Станция Царицыно МЦД-2 станет московским городским вокзалом

Станция Царицыно МЦД-2 станет московским городским вокзалом

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Станцию Царицыно МЦД-2 изменят: она станет московским городским вокзалом. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Эта платформа логистически выгодна для пассажиров второго диаметра: там делают первую пересадку на метро по пути из Московской области со стороны Подольска. Также туда приезжают те, кто хочет посетить музей-заповедник "Царицыно".

Какие новые пересадки появятся на этой платформе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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