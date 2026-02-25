Электронный посадочный талон на самолет приравняют к бумажному в РФ с 1 марта

В России с 1 марта электронный посадочный талон на самолет официально приравняют к бумажному. При регистрации пассажир сможет выбрать, как ему удобнее. Авиакомпания обязана направить документ на тот контакт, который указан при бронировании.

В электронном посадочном талоне должны быть указаны фамилия, инициалы пассажира, номер рейса, дата и время окончания посадки, а также место на борту. Если номер выхода на посадку еще не определен, перевозчик сообщит его позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.