25 февраля, 07:15
Электронный посадочный талон на самолет приравняют к бумажному в РФ с 1 марта
В России с 1 марта электронный посадочный талон на самолет официально приравняют к бумажному. При регистрации пассажир сможет выбрать, как ему удобнее. Авиакомпания обязана направить документ на тот контакт, который указан при бронировании.
В электронном посадочном талоне должны быть указаны фамилия, инициалы пассажира, номер рейса, дата и время окончания посадки, а также место на борту. Если номер выхода на посадку еще не определен, перевозчик сообщит его позже.
