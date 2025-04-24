24 апреля, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 апреля
Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также шоссе Энтузиастов в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, также в центральной части города в пределах Садового кольца.
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