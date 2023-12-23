Незаконную платную парковку закрыли в Мещанском районе Москвы

В Москве закрыли незаконную платную автостоянку. Самозахват территории обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости в Мещанском районе. На Олимпийском проспекте у дома 22 была ограждена забором часть двора и установлен КПП.

Все незаконные объекты демонтировали, а на месте нелегальной стоянки организовали общедоступную парковку более чем на 50 машино-мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.