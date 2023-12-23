23 декабря, 08:15Транспорт
Незаконную платную парковку закрыли в Мещанском районе Москвы
В Москве закрыли незаконную платную автостоянку. Самозахват территории обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости в Мещанском районе. На Олимпийском проспекте у дома 22 была ограждена забором часть двора и установлен КПП.
Все незаконные объекты демонтировали, а на месте нелегальной стоянки организовали общедоступную парковку более чем на 50 машино-мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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