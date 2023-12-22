Собянин и Белозеров открыли новый вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления Российских железных дорог Олег Белозеров открыли интеграционный вестибюль на городском вокзале Зеленоград-Крюково. Новый вестибюль является переходом к остановкам наземного городского пассажирского транспорта на Крюковской эстакаде.

Новая постройка сократила время пересадки с поездов на автобусы в два раза, а обновленный вокзал, вошедший в состав третьего маршрута МЦД, стал главным пересадочным узлом Зеленограда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.