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22 декабря, 16:15

Транспорт

Собянин и Белозеров открыли новый вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

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Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления Российских железных дорог Олег Белозеров открыли интеграционный вестибюль на городском вокзале Зеленоград-Крюково. Новый вестибюль является переходом к остановкам наземного городского пассажирского транспорта на Крюковской эстакаде.

Новая постройка сократила время пересадки с поездов на автобусы в два раза, а обновленный вокзал, вошедший в состав третьего маршрута МЦД, стал главным пересадочным узлом Зеленограда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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