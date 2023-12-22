Городской вокзал и площадь построят рядом со станцией МЦД-3 "Останкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городской вокзал, площадь и новую трамвайную линию построят возле станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД) Останкино, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Запуск МЦД открыл возможности для развития многих районов, и благодаря в том числе этому проекту мы улучшим транспортную доступность этой территории и ее обслуживание общественным транспортом", – сказал он.

По информации председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, проект планировки территории вокруг станции уже утвержден. На участке в 240 гектаров планируют построить около 10 тысяч квадратных метров недвижимости, но главным объектом станет новый городской вокзал, подчеркнула Княжевская.

"Для улучшения транспортной доступности планируется построить трамвайную линию от Аргуновской улицы до станции Останкино протяженностью 3,5 километра", – добавила она.

Кроме того, в рамках проекта планируют построить и реконструировать около 7,8 километра улично-дорожной сети, заключила она.

До этого о проекте планировки территории у МЦД-3 рассказывал Сергей Собянин. По его информации, работы затронут участок от станции Моссельмаш до Валаамской улицы. В рамках проекта, помимо Останкино, также возведут городские вокзалы МЦД-3 Моссельмаш и Лихоборы.

Ранее стало известно, что скоростные пассажирские электропоезда "Ласточка" на Ленинградском направлении перевезли свыше 140 миллионов человек за восемь лет. Отмечается, что в конце 2022 года поезда появились на МЦД-3. Теперь вместе с "Иволгами" и ЭП2Д они ходят на участке Зеленоград-Крюково – Останкино.

Мэр Москвы рассказал, как обновят станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино