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Москва 24

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Транспорт

09:30

В Минтрансе предложили поднять тарифы за проезд по платным дорогам

транспорт дороги видео Иван Лозовой

Цены за проезд по платным дорогам собираются поднять. Проиндексировать тарифы для легковых автомобилей предложили в Минтрансе. Максимальную стоимость по уже действующим трассам будет 5 рублей за километр, а по новым – до 8 рублей. Сейчас проезд стоит 3 рубля 65 копеек за километр пути.

Новые цены, считают в министерстве, позволят реализовать сложные и капиталоемкие проекты.
Ранее в ведомстве предлагали поднять тарифы системы "Платон", которая действует на федеральных трассах. Водителям грузовиков придется платить за километр 2 рубля 44 копейки. Кроме того, "Платон" могут распространить и на региональные дороги.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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