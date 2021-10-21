Андрей Бочкарев: станция "Кленовый бульвар" БКЛ метро готова более чем наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено на 52%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"На станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80%", – приводятся слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть. Также специалисты более чем на 20% выполнили архитектурную отделку зоны служебных помещений. В настоящее время начался монтаж инженерных систем.

На восточном участке БКЛ протяженностью более 11 километров расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск участка БКЛ метро из 10 станций планируется в ноябре. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

Кроме того, до конца года завершится первый этап благоустройства около станции БКЛ "Аминьевская". Уже выполнено более половины запланированных работ на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы и 3631-м Проектируемом проезде.

