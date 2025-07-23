На ВДНХ 2 и 3 августа пройдет автофестиваль "ПроДвижение"

На ВДНХ 2 и 3 августа пройдет большой автомобильный фестиваль "ПроДвижение", приуроченный ко дню рождения выставки. Посетителей ожидает крупнейшая в России экспозиция исторических и современных автомобилей.

Выставка займет более 20 площадок по всей территории ВДНХ, включая главную аллею, Нальчикский сквер, зону перед Музеем кино и вертолетную площадку. В специальной тематической зоне будут представлены автомобили, которые снимали в советских фильмах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.