В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Чурской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.