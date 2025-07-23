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Новости

23 июля, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 июля

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Чурской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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