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23 июля, 14:15

Транспорт

Бесплатные пересадки с МЦД на метро и МЦК сэкономили пассажирам почти 2 млрд рублей

Бесплатные пересадки с МЦД на метро и МЦК сэкономили пассажирам почти 2 млрд рублей

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Бесплатные пересадки с Московских центральных диаметров на метро и МЦК позволили сэкономить пассажирам почти два миллиарда рублей. Об этом рассказали в Дептрансе.

Известно, что за время действия маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 в столичном регионе совершено уже 36 миллионов бесплатных пересадок. Делают ли такие пересадки общественный транспорт более популярным?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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