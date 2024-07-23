Бесплатные пересадки с МЦД на метро и МЦК сэкономили пассажирам почти 2 млрд рублей

Бесплатные пересадки с Московских центральных диаметров на метро и МЦК позволили сэкономить пассажирам почти два миллиарда рублей. Об этом рассказали в Дептрансе.

Известно, что за время действия маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 в столичном регионе совершено уже 36 миллионов бесплатных пересадок. Делают ли такие пересадки общественный транспорт более популярным?

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