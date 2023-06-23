Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют в выходные

В выходные, 24 и 25 июня, не будет работать участок между станциями столичного метро "Чеховская" и "Серпуховская". Они на два дня станут конечными.

Закрыть участок необходимо, чтобы провести ремонт на "Боровицкой" и "Полянке". Там побелят больше 12 тысяч квадратных метров сводов, покрасят потолки в переходах и над эскалаторами, заменят 520 ламп. Также приведут в порядок скамейки на платформах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.