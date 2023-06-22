Безработица в РФ в ближайшее время будет оставаться минимальной – Котяков

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В ближайшее время уровень безработицы в будет оставаться на минимальном уровне, так как в РФ заметен запрос на квалификационные кадры, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году российский рынок покинули многие зарубежные компании, при этом в стране наблюдаются низкие показатели уровня безработицы.

Отвечая на вопрос, что позволило удержать этот результат, Котяков отметил, что это произошло в связи с ростом запроса на кадры в производственной сфере: в обрабатывающей промышленности, тяжелой промышленности и так далее.

"На сегодняшний день запрос на квалифицированные кадры устойчив в горизонте на несколько лет вперед. Поэтому безработица в ближайшее время будет оставаться минимальной", – сказал он.

Ранее Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявлял, что безработица в РФ находится на таком низком уровне, на котором она не была никогда.

По его словам, уровень безработицы в стране составляет 3,3%.

До этого заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщала в том числе об исторически низком уровне безработицы. 2,4 миллиона человек по методологии Международной организации труда, уточнила она.



Специалисты отметили низкий уровень безработицы в РФ