Приемная транспортной прокуратуры открылась в Пулково после задержек рейсов

Приемная транспортной прокуратуры открыта в аэропорту Пулково после массовых задержек рейсов. В нее обратились 38 человек, сообщили в ведомстве. Сейчас все ограничения, введенные ради безопасности, сняты, расписание восстановлено.

Ограничения в Пулково на вылет и прилет действовали почти 18 часов. Ранее отменили более 60 рейсов, задержали на 2 часа и более свыше 80 рейсов, 45 бортов отправили на запасные аэродромы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.