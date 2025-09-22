Форма поиска по сайту

22 сентября, 13:15

Транспорт

Станция "Котельники" стала 197-й в столичном метро

Станция "Котельники" стала 197-й в столичном метро

Станции "Котельники" столичного метро исполнилось 10 лет

Десять лет назад на Таганско-Краснопресненской линии появилась новая конечная станция метро "Котельники". Она стала 197-й в столичном метрополитене.

Особенность станции заключается в том, что некоторые ее выходы ведут в Москву, а другие – в область, в частности в Люберцы и Котельники.

В рабочие дни здесь совершается около 70 тысяч поездок. Как ввод новых станций поменял будни жителей близлежащих кварталов?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

