Станция "Котельники" стала 197-й в столичном метро

Десять лет назад на Таганско-Краснопресненской линии появилась новая конечная станция метро "Котельники". Она стала 197-й в столичном метрополитене.

Особенность станции заключается в том, что некоторые ее выходы ведут в Москву, а другие – в область, в частности в Люберцы и Котельники.

В рабочие дни здесь совершается около 70 тысяч поездок. Как ввод новых станций поменял будни жителей близлежащих кварталов?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.