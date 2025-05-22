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22 мая, 16:15

Транспорт

В московских аэропортах задержали около 40 рейсов к середине дня

В московских аэропортах задержали около 40 рейсов к середине дня

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Почти сорок рейсов были задержаны более чем на два часа в московских аэропортах к середине дня, сообщили в Росавиации.

Несмотря на это, скоплений людей в терминалах не наблюдается. Ограничения на вылеты сейчас сохраняются в двух столичных авиагаванях.

Некоторые авиакомпании начали уведомлять пассажиров по СМС и предлагать бесплатные напитки и питание. Юристы напоминают: при задержке рейса от четырех часов полагается горячее питание, а при более длительных ожиданиях – компенсация за проживание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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