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22 мая, 13:15

Транспорт

В Москве задержали 162 авиарейса с начала суток

В Москве задержали 162 авиарейса с начала суток

В московских аэропортах предупредили о возможных задержках рейсов

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С начала суток в Москве было задержано 162 рейса. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре. Несмотря на корректировки в расписании, массовых скоплений пассажиров в аэропортах не наблюдается.

Гражданам рекомендуют внимательно следить за табло – информация обновляется регулярно. Некоторые авиакомпании начали предлагать купоны на питание и напитки. В случае длительных задержек предусмотрена компенсация проживания, напомнили юристы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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