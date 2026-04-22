Парад судов пройдет по Москве-реке 24 апреля в честь открытия сезона речной навигацим

Парад судов пройдет по Москве-реке 24 апреля в честь открытия сезона речной навигации. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В параде примут участие 10 судов: классические теплоходы, регулярное электросудно и прогулочное судно "Стрельна".

Все они будут перевозить пассажиров в этом году. Колонна начнет движение в 10:50 от Котельнической набережной. Суда пройдут под Большим Устьинским, Большим Москворецким, Большим Каменным, Патриаршим, Крымским и Андреевским мостами. Парад завершится у Новоандреевского моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.