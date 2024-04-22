Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 23:15

Транспорт

Рублево-Архангельская линия метро соединит "Москва-Сити" с северо-западом столицы

Рублево-Архангельская линия метро соединит "Москва-Сити" с северо-западом столицы

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Число нарушений скоростного режима выросло с начала года в Москве

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Собянин: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка

Новости часа: пять тематических маршрутов появятся в столичном парке "Яуза"

Эксперты рассказали о преимуществах Рублево-Архангельской линии московского метро

Новости часа: 45 млн приемов провели врачи в обновленных поликлиниках столицы

Рублево-Архангельская линия метро включит 10 станций

"Это Москва. Транспорт": Стратегия-2030. "Круиз контроль"

Рублево-Архангельская линия, которая протянется почти на 19 километров, соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западом столицы, в том числе за пределами МКАД. На одном из самых больших радиусов метрополитена будет 10 станций.

Ожидается, что после полного запуска в 2029 году Рублево-Архангельской линией будут пользоваться около 250 тысяч пассажиров в день, а транспортная доступность улучшится более чем для 400 тысяч жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоАнастасия ТрегубоваДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика