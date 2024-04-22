Рублево-Архангельская линия метро соединит "Москва-Сити" с северо-западом столицы

Рублево-Архангельская линия, которая протянется почти на 19 километров, соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западом столицы, в том числе за пределами МКАД. На одном из самых больших радиусов метрополитена будет 10 станций.

Ожидается, что после полного запуска в 2029 году Рублево-Архангельской линией будут пользоваться около 250 тысяч пассажиров в день, а транспортная доступность улучшится более чем для 400 тысяч жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.