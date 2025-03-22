Маршруты автобусов и электробусов изменятся в 11 районах Москвы 22 марта

Маршруты наземного транспорта изменятся в 11 районах Москвы 22 марта. Как подчеркнули в департаменте транспорта, автобусы и электробусы теперь станут ближе подъезжать к новым домам, станциям метро, МЦК, МЦД, а также социальным объектам.

Всего скорректируют 6 маршрутов. Изменения произойдут на востоке, северо-востоке, севере столицы, а также в ТиНАО.

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