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22 марта, 09:15

Транспорт

Маршруты автобусов и электробусов изменятся в 11 районах Москвы 22 марта

Маршруты автобусов и электробусов изменятся в 11 районах Москвы 22 марта

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Маршруты наземного транспорта изменятся в 11 районах Москвы 22 марта. Как подчеркнули в департаменте транспорта, автобусы и электробусы теперь станут ближе подъезжать к новым домам, станциям метро, МЦК, МЦД, а также социальным объектам.

Всего скорректируют 6 маршрутов. Изменения произойдут на востоке, северо-востоке, севере столицы, а также в ТиНАО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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