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22 марта, 22:30

Общество

Движение транспорта ограничили по переправам в Озерах и Луховицах в Подмосковье

Движение транспорта ограничили по переправам в Озерах и Луховицах в Подмосковье

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Паводки возникли в Московской области. Вода разливалась на дорогах в Мытищах, Люберцах, Домодедово. Также сильный паводок возник в Луховицком районе: там некоторые населенные пункты затопило.

Из-за большого количества талой воды в Озерах и Луховицах пришлось ограничить движение транспорта по переправам. В Луховицкий район уже отправили спецтехнику, машины доставят людям продукты и лекарства.

Как долго вода будет прибывать и какие еще районы могут оказаться в зоне риска? Подробнее о текущем уровне воды – в эфире телеканала Москва 24.

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