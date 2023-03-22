Движение транспорта ограничили по переправам в Озерах и Луховицах в Подмосковье

Паводки возникли в Московской области. Вода разливалась на дорогах в Мытищах, Люберцах, Домодедово. Также сильный паводок возник в Луховицком районе: там некоторые населенные пункты затопило.

Из-за большого количества талой воды в Озерах и Луховицах пришлось ограничить движение транспорта по переправам. В Луховицкий район уже отправили спецтехнику, машины доставят людям продукты и лекарства.

Как долго вода будет прибывать и какие еще районы могут оказаться в зоне риска? Подробнее о текущем уровне воды – в эфире телеканала Москва 24.