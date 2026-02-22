Ночная "зеленая волна" появилась на 14 магистралях столицы. Теперь с полуночи до 05:00 светофоры там включаются синхронизировано. При соблюдении разрешенной скорости это дает возможность проехать несколько участков дорог подряд.

Настройка учитывает расстояние между светофорами, среднюю и рекомендованную скорости движения. Данные с датчиков позволяют корректировать режимы под дорожную обстановку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

