Ночная "зеленая волна" появилась на 14 магистралях столицы
Ночная "зеленая волна" появилась на 14 магистралях столицы. Теперь с полуночи до 05:00 светофоры там включаются синхронизировано. При соблюдении разрешенной скорости это дает возможность проехать несколько участков дорог подряд.
Настройка учитывает расстояние между светофорами, среднюю и рекомендованную скорости движения. Данные с датчиков позволяют корректировать режимы под дорожную обстановку.
