Первый участок Рублево-Архангельской линии метро станет главным событием 2026 года

Завершение первого участка Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена станет главным событием в этом году. На графитовой ветке будут уже открытые станции "Деловой центр" и "Шелепиха", а также новые – "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Для строительства Рублево-Архангельской линии проложат самый протяженный подводный тоннель столичного метро между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино". Щит-гигант "Лилия" пройдет свыше 3 километров.

