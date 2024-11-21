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21 ноября, 22:00

Транспорт

В РФ могут обязать сдавать тест на наркотики для получения медсправки для прав

В РФ могут обязать сдавать тест на наркотики для получения медсправки для прав

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В РФ могут обязать сдавать анализ на наркотики для получения медицинской справки на права. Это должно помочь отсеять любителей запрещенных веществ.

Сейчас они зачастую просто покупают справки через интернет, никаких обследований при этом не проходят. Между тем, по статистике этого года, за 9 месяцев около 10% от всех ДТП произошло по вине пьяных водителей. Погибли 105 человек, больше 2,5 тысяч пострадали.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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