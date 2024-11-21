Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне шторма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают штатную работу на фоне обрушившегося на Москву шторма, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.

Домодедово может работать в любых погодных условиях. Благодаря радиолокационному и светосигнальному оборудованию гавань принимает самолеты при любой видимости, соответствующей метеоминимумам экипажей воздушных судов. Полеты выполняются по расписанию.

Там также полностью укомплектованы персоналом и оборудованием все службы, что позволяет эффективно работать даже в сложных погодных условиях.

Аэропорты Жуковский и Шереметьево также функционируют в обычном режиме. Задержки и отмены рейсов из-за погодных условий не зафиксированы.

По прогнозам метеорологов, сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду будут накрывать Москву до 03:00 22 ноября. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.

ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.

При этом перед надвигающейся непогодой в Москве стало рекордно тепло. В разных районах города столбики термометров показывали от 8 до 10 градусов, что характерно для октября.