21 ноября, 19:57Транспорт
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне шторма
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают штатную работу на фоне обрушившегося на Москву шторма, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.
Домодедово может работать в любых погодных условиях. Благодаря радиолокационному и светосигнальному оборудованию гавань принимает самолеты при любой видимости, соответствующей метеоминимумам экипажей воздушных судов. Полеты выполняются по расписанию.
Там также полностью укомплектованы персоналом и оборудованием все службы, что позволяет эффективно работать даже в сложных погодных условиях.
Аэропорты Жуковский и Шереметьево также функционируют в обычном режиме. Задержки и отмены рейсов из-за погодных условий не зафиксированы.
По прогнозам метеорологов, сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду будут накрывать Москву до 03:00 22 ноября. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.
ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.
При этом перед надвигающейся непогодой в Москве стало рекордно тепло. В разных районах города столбики термометров показывали от 8 до 10 градусов, что характерно для октября.
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