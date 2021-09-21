На МКАД достраивают четыре развязки нового типа. Планируется, что не будет никаких устаревших "клеверных" конструкций. На их месте появятся эстакады и тоннели, которые должны более эффективно справиться с плотным трафиком.

Работы хотят завершить в ближайшие годы, и первой запустят развязку на пересечении с Осташковским шоссе.

Подробнее о том, на каком этапе сейчас находится стройка, и как изменится движение на этом и других участках магистрали, – в эфире телеканала Москва 24.