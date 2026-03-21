Графитовые пиктограммы появятся на указателях станций МЦК

Графитовые пиктограммы появятся на указателях напротив названий станций "Народное ополчение", "Деловой центр" и "Шелепиха" МЦК. Сейчас на станциях Большой кольцевой линии специалисты добавляют обозначение пересадки на будущую Рублево-Архангельскую линию, которой присвоили 17 номер.

В ближайшие месяцы предстоит обновить свыше 1,3 тысячи указателей на трех линиях метро и МЦК. Архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец отметила, что новая линия улучшит транспортную доступность для жителей 5 районов.

