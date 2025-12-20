С 20 декабря наземный транспорт на севере Москвы переходит на новые маршруты

С 20 декабря на севере Москвы вступают в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта. Ключевым нововведением станет запуск сквозного маршрута электробуса, который свяжет станции метро "Рижская" и "Сокол".

Путь будет проходить через стадион "Динамо" и новые жилые кварталы. Также изменения коснутся микрорайона Алхимово: теперь общественный транспорт станет заезжать непосредственно на территорию жилого комплекса, что улучшит доступность для его жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.