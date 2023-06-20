Три тысячи новых электровелосипедов стали доступны для аренды в Москве с 20 июня

Все три тысячи электровелосипедов 2.0 теперь доступны москвичам для аренды. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Ранее тестирование прошли 500 образцов модели. Новые электробайки не нужно заряжать на станции. Узнать новые электровелосипеды можно по ярко-оранжевому цвету.

Чтобы арендовать транспорт, вводить логин и пароль не потребуется, на руле есть QR-код, а также защищенный от воды дисплей и держатель для телефона с беспроводной зарядкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.