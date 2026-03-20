Национальный стандарт для питбайков разработан в России

В Москву будут допускать только сертифицированные питбайки. Национальный стандарт для мини-мотоциклов уже разработан и ждет утверждения. ГОСТ установит технические нормы, способы испытаний и классификацию такой техники.

Сейчас технику часто ввозят как спортинвентарь, не платят пошлин и не ставят на учет. Хотя это полноценные мотоциклы, но без фар, зеркал и поворотников. Из-за того, что техника считается спортинвентарем, за рулем часто оказываются подростки без навыков вождения и знания правил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.