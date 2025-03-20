Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 20 марта.

Аренда самокатов и велосипедов снова доступна в Москве. Сервис проката временно блокировали в начале недели из-за снегопада и сильного похолодания. Теперь, когда стабильная плюсовая температура вернулась в столицу, москвичи снова могут пользоваться этим видом транспорта.

В Люблине после комплексной модернизации открылся один из старейших стадионов Москвы "Локомотив". Его построили в конце 30-х годов и ни разу почти за сто лет не обновляли. Теперь это современный спортивный комплекс с подогреваемыми футбольными полями, раздевалками и трибунами.

Генконсульство России в Стамбуле призывает граждан РФ избегать мест скопления людей. Это может быть опасным из-за протестов, которые проходят по всей стране. Местами не ходит общественный транспорт. Также закрыты дороги и достопримечательности.