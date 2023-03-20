Новости часа: РФ рассматривает открытие прямых рейсов в Мьянму, Малайзию, ЮАР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия рассматривает открытие прямых рейсов в Мьянму, Малайзию, ЮАР и ряд других стран. Об этом заявили в Росавиации.

Более 109 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские спасатели предупредили об опасности весеннего льда. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.