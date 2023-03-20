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Новости

17:15

Безопасность

Новости часа: РФ рассматривает открытие прямых рейсов в Мьянму, Малайзию, ЮАР

Новости часа: РФ рассматривает открытие прямых рейсов в Мьянму, Малайзию, ЮАР

Столичным автомобилистам рассказали, когда стоит менять резину на автомобиле

Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Собянин: столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Собянин: метро позволит авиапассажирам Внуково и горожанам экономить время на поездках

Новости часа: лидер КНР рассчитывает обсудить с Путиным план развития партнерства

Москвичам рассказали, когда стоит менять резину на автомобиле

Застрявшие из-за непогоды в Сочи пассажиры вылетят в Москву 20 марта

Эксперты сообщили, когда стоит поменять резину на автомобиле

Новости часа: в Москве выросло производство препаратов против опухолей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия рассматривает открытие прямых рейсов в Мьянму, Малайзию, ЮАР и ряд других стран. Об этом заявили в Росавиации.

Более 109 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские спасатели предупредили об опасности весеннего льда. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

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