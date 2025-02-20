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20 февраля, 13:30

Транспорт

Схему метро Москвы перевели на арабский язык

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Схему московского метро перевели на арабский язык

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Новости Московского транспорта

У схемы московского метро появился перевод на арабский язык

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В московском метро появилась схема на арабском языке, дополнив уже существующий китайский вариант. Теперь ориентироваться в подземке станет проще для туристов из ближневосточных стран.

Печатные версии схем можно получить на стойках "Живое общение", а электронную – скачать на Едином транспортном портале. Перевод выполнен с учетом особенностей языка, чтобы названия станций были понятны носителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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