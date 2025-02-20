Схему метро Москвы перевели на арабский язык

В московском метро появилась схема на арабском языке, дополнив уже существующий китайский вариант. Теперь ориентироваться в подземке станет проще для туристов из ближневосточных стран.

Печатные версии схем можно получить на стойках "Живое общение", а электронную – скачать на Едином транспортном портале. Перевод выполнен с учетом особенностей языка, чтобы названия станций были понятны носителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.