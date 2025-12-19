19 декабря, 08:45Транспорт
Мощный снегопад осложнил движение на магистралях в Забайкальском крае
Мощный снегопад в Забайкальском крае серьезно осложнил движение на основных федеральных и региональных трассах. Погодные условия создали особые трудности для проезда большегрузного транспорта.
Для ликвидации последствий непогоды на расчистку проезжей части вывели всю дорожную технику. На трассах работают дополнительные наряды ДПС и спасателей. На самых сложных участках МЧС организовало пункты обогрева.
