Более 800 российских туристов возвращены из Египта

Росавиация и МИД работают над снятием ограничений на полеты над Иорданией для ряда отечественных авиакомпаний. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Российские туристы застряли в Египте после того, как Турция, Иордания и Саудовская Аравия закрыли воздушное пространство для самолетов компании iFly.

Сколько россиян все еще находятся в Египте и в каких условиях они живут? С какими проблемами они столкнулись? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.