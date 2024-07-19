"Аэроэкспресс" перестанет обслуживать маршрут между Киевским вокзалом и Внуково с августа

"Аэроэкспресс" с августа завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и Внуково.

Ранее сообщалось, что автобусы "Аэроэкспресса" до Шереметьево начали чаще ходить в часы пик. Также было увеличено и время работы линии. Так первый рейс от станции метро "Ховрино" будет начинаться в 04:55, а от аэропорта – в 05:30. Последние автобусы отправятся в 23:55 и 00:30 соответственно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.