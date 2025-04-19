19 апреля, 14:30Транспорт
Посетители выставки депо имени Апакова смогли побывать за рулем старинных трамваев
В столице отметили 126 лет со дня запуска первого трамвая. По улицам города прошла колонна ретротранспорта, а на территории депо имени Апакова открылась выставка с участием исторических вагонов.
Посетители смогли не только увидеть легендарные модели, но и побывать за рулем, а также пообщаться с участниками в костюмах прошлых лет. Каждый вагон сопровождался исторической справкой о месте и времени его выпуска.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.