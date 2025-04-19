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19 апреля, 14:30

Транспорт

Посетители выставки депо имени Апакова смогли побывать за рулем старинных трамваев

Посетители выставки депо имени Апакова смогли побывать за рулем старинных трамваев

В депо имени Апакова открылась выставка ретротрамваев

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В столице отметили 126 лет со дня запуска первого трамвая. По улицам города прошла колонна ретротранспорта, а на территории депо имени Апакова открылась выставка с участием исторических вагонов.

Посетители смогли не только увидеть легендарные модели, но и побывать за рулем, а также пообщаться с участниками в костюмах прошлых лет. Каждый вагон сопровождался исторической справкой о месте и времени его выпуска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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