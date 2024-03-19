Дептранс рассказал о дорожной обстановке в столице 19 марта

Московский Дептранс спрогнозировал вечерний трафик 19 марта на уровне 6–7 баллов. В связи с этим ведомство советует москвичам воспользоваться городским транспортом.

Кроме того, на "Пушкинской" Таганско-Краснопресненской линии метро эскалатор будет закрыт на ремонт, а в Кузьминках в ближайшее время изменят маршрут автобуса № 471. С 23 марта он начнет курсировать по Есенинскому бульвару.

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