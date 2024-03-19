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19 марта, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в столице 19 марта

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в столице 19 марта

Интерактивные терминалы помогут быстрее ориентироваться в московских вокзалах

Москва увеличит парк электробусов до 5,5 тысячи единиц к 2030 году

Патрули ЦОДД приходили на помощь столичным водителям более 10 тысяч раз за зиму

Московские автодилеры могут поднять цены на автомобили

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Новости часа: около 25% иностранных туристов приезжают в Москву из стран Ближнего Востока

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Навигационные интерактивные терминалы появились на всех московских вокзалах

Собянин: по Москве курсируют уже более 1,5 тыс электробусов

Московский Дептранс спрогнозировал вечерний трафик 19 марта на уровне 6–7 баллов. В связи с этим ведомство советует москвичам воспользоваться городским транспортом.

Кроме того, на "Пушкинской" Таганско-Краснопресненской линии метро эскалатор будет закрыт на ремонт, а в Кузьминках в ближайшее время изменят маршрут автобуса № 471. С 23 марта он начнет курсировать по Есенинскому бульвару.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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