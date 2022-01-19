Несколько крупных авиакомпаний отменили рейсы в американские города

Ограничения на полеты в США установило Федеральное управление гражданской авиации. Об этом сообщили в компании "Airbus Россия".

Ранее авиакомпания Emirates отменила рейсы в большинство городов США из-за того, что в американских аэропортах запускают систему связи 5G.

По мнению представителей некоторых авиакомпаний, запуск вышек 5G вблизи аэропортов может привести к катастрофическим последствиям. Они считают, что новая система связи приведет к сбоям в работе приборов самолетов и авиационному кризису. Правда, авиаэксперты эту теорию опровергают.



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