В Москве прошел форум "Автобусные перевозки и цифровые решения для транспорта 2021"

В Москве состоялся форум "Автобусные перевозки и цифровые решения для транспорта 2021". На встрече обсуждались вопросы восстановления работы предприятий транспорта в условиях пандемии.

Эксперты также говорили об изменениях нормативно-правовой базы и вопросах повышения контроля за техническим состоянием транспорта. Кроме того, затрагивалась тема внедрение новых технологий.

В выставочной зоне форума были представлены разработки, которыми скоро смогут пользоваться пассажиры. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.