18 марта, 07:15Транспорт
Первый регулярный рейс из Дохи прилетит в Москву 18 марта
В Москву 18 марта должен прилететь первый с начала месяца регулярный рейс из столицы Катара – Дохи. О возобновлении пассажирских перевозок по ряду направлений, в том числе в российскую столицу, сообщили в компании Qatar Airways.
Рейс из Дохи в Москву в 14:40 отмечен в расписании аэропорта зеленым цветом. Qatar Airways собирается выполнять только один регулярный рейс в столицу в день. Время в полете составит почти девять часов. Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля.
