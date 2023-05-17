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В Москве начали тестировать мини-электробус "ГАЗель e-City"

В Москве начали тестировать мини-электробус "ГАЗель e-City"

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Электробус малого класса "ГАЗель e-City" запустили в тестовом режиме в столице, сообщили в Мосгортрансе. Это инновационная отечественная разработка, первый в России электрический транспорт без ступеней, который рассчитан на перевозку 16 пассажиров.

В салоне установлен валидатор для бесконтактной оплаты, есть кондиционер, USB-разъемы и система видеонаблюдения. Электробус будет курсировать по маршруту 883 – от станции метро "Озерная" до метро "Говорово" через поселок Мещерский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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