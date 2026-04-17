РЖД протестируют новую систему поиска забытых вещей в поездах

Вернуть забытую в поезде вещь скоро станет проще. РЖД тестируют новую систему в составах дальнего следования. Теперь заявка о потере поступает непосредственно начальнику состава и проводнику, а не на конечную станцию маршрута, поэтому поиски начинаются прямо в пути.

Пассажиры также могут заполнить электронную заявку на сайте компании в течение 30 дней после поездки. С начала года с помощью этого сервиса пассажиры вернули почти 14 тысяч предметов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.