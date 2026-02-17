В Словакии заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Россией

Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с Россией, если Евросоюз снимет свои санкции. Об этом заявили в министерстве транспорта республики. Там заверили, что после отмены ограничений воздушное пространство Словакии станет доступно для российских авиаперевозчиков.

Евросоюз ввел санкции на пролет российских лайнеров в 2022 году, Москва ответила зеркально. Прямое авиасообщение между Россией и Великобританией, США, Канадой, Японией и Южной Кореей также отсутствует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.