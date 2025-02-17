Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

В Москве приступили к проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" на новой Рублево-Архангельской линии метро. Комплекс "Натали" должен пройти тоннель длиной почти 2,5 километра, частично пролегающий под Москвой-рекой, что является сложной инженерной задачей.

Что изменится в жизни города, когда новую линию достроят? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.