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17 февраля, 14:15

Новости

Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

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В Москве приступили к проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" на новой Рублево-Архангельской линии метро. Комплекс "Натали" должен пройти тоннель длиной почти 2,5 километра, частично пролегающий под Москвой-рекой, что является сложной инженерной задачей.

Что изменится в жизни города, когда новую линию достроят? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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