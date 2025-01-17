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17 января, 07:30

Транспорт

Новости регионов: паром "Антей" отправился в первый рейс из Санкт-Петербурга в Калининград

Новости регионов: паром "Антей" отправился в первый рейс из Санкт-Петербурга в Калининград

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Паром "Антей" отправился в свой первый рейс из Санкт-Петербурга в Калининград. Возобновились грузопассажирские перевозки по Балтике из порта "Морской фасад" в российский эксклав. На судне есть 59 комфортабельных кают разного класса, рассчитанных на 150 человек. Кроме того, за один рейс паром способен перевезти на двух палубах более 90 тягачей с прицепом. Новой линией будут пользоваться в туристических, деловых и миграционных целях.

В Казани начался пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В первый день женщины бежали свободным стилем 10 километров, а мужчины – 15 километров. В обоих забегах первыми на финише были представители команд Татарстана – Наталья Терентьева и Савелий Коростелев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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