Жалобы местных жителей привели к блокировке проката самокатов в Подмосковье

В Подмосковье стали блокировать прокат самокатов. Сначала ограничения ввели в Люберцах, а с 20 апреля кикшеринг запретят и в Раменском.

Все из-за постоянных жалоб местных жителей. Пешеходы говорят, что многие не соблюдают правила, ездят как хотят и паркуют транспорт с нарушениями, иногда просто бросая на проходе.

Как пояснила эксперт по безопасности на транспорте, член общественного совета при Минтрансе РФ Юлия Манн, регулировкой должны заниматься сами кикшеринговые компании. В частности, они обязаны организовывать парковочные пространства, создать запрет на остановку в неположенных местах, а также оперативно забирать брошенные самокаты и ограничивать скоростной режим в пешеходных зонах и парках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.