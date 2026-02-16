Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

Четыре самолета, летевших в Москву, сели в аэропорту Санкт-Петербурга из-за непогоды. В столице объявлен оранжевый уровень опасности. В усиленном режиме задействованы все коммунальные службы.

В ТиНАО возводят два завода по производству аккумуляторных батарей. К 2030 году эти предприятия будут обеспечивать почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторах.

На Манежной площади стартовал фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Впервые его провели два года назад в рамках перекрестного Года культуры России и Китая. На площадках выступают артисты из Пекина и других городов Поднебесной. Москвичи смогут увидеть китайскую оперу, акробатические и цирковые шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

